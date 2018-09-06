Рецензія на фільм Праведник 2: старий, злий МакКол

Після літнього сезону фільмів, який не зміг порадувати великою кількість цікавих проектів, осінь відкриває один з найнесподіваніших сиквелів – Праведник 2.

Факти ICTV побували на фільмі і поспішають розповісти вам, чого можна очікувати від нового трилера.

Коли я побачив трейлер Праведник 2, то у мене склалося враження, що режисер Антуан Фукуа хоче зробити з трилера звичайний бойовик, якими переповнене сьогоднішнє кіно. Однак через півгодини я зрозумів, що сиквел залишився все таким же приземленим і жорстоким, як перша частина.

Сюжет

Після першої частини Роберт МакКол (Дензел Вашингтон) перестав закривати очі на проблеми інших людей і намагається допомогти кожному зустрічному, незалежно від того, чи доведеться зламати комусь руку або ж просто дати почитати книгу. Допомагає йому в цьому й нова робота таксистом, яка дозволяє спілкуватися з пасажирами та дізнаватися про їхнє особисте життя.

Як і в першій частині, МакКол зіштовхується із злочинним угрупуванням, проте цього разу воно несе значно більшу загрозу, ніж російські гангстери. Але присутній тут і невеликий елемент детективної історії, хоч і вельми передбачуваної. Ставки також зростають, адже жертвою стає не “випадковий перехожий”, а друзі головного героя.

Варто зауважити, що в Праведник 2 присутній великий мінус у вигляді затягнутості сюжету. Якщо в першій частині це було більш-менш виправдано розкриттям мотивації персонажа, то цього разу все гранично зрозуміло і в деяких моментах сюжетні лінії відчуваються дуже затягнутими, а іноді навіть й непотрібними, як, наприклад історія одного з пасажирів головного героя та його втраченої сестри .

Акторська майстерність

Що у цього фільму не можна відняти, так це прекрасне відношення Дензела Вашингтона до своєї ролі. Персонаж МакКола може перетворитися на льоту з приємного таксиста в страшного вбивцю, одна присутність якого наганяє страх не тільки на різних гангстерів, а й на глядачів.

Особливо це помітно в одній зі сцен, де він вирішує “змилуватися” над одним із злочинців і дає йому вибір: зламати пальці на лівій або правій руці. У такі моменти напруга в фільмі доходить до межі і дає можливість по праву називати його хорошим трилером.

Але, в окремих випадках, на обличчі Вашингтона можна побачити абсолютно відсутній вираз. І все б нічого, але він абсолютно не підходить тим ситуаціям, в яких опиняється головний герой, навіть якщо враховувати те, що він раніше був частиною спесцслужб і може добре контролювати емоції.

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Решта акторів також не пасуть задніх і показали свою майстерність, навіть якщо їх роль була не найважливішою. Ештон Сандерс прекрасно влився в роль молодого художника, якому лише доведеться знайти своє місце в житті і для нього саме МакКол виступає ментором. Їхні стосунки подарували фільму одні з найбільш пам’ятних моментів.

Педро Паскаль же втілив в життя Дейва Йорка – колишнього товариша по зброї, з яким МакКол не раз виконував операції. Його вічна ніяковість перший час не дає глядачеві повірити, що він є частиною спецслужб США, але коли доходить до справи – на обличчі актора красується тільки впевненість в кожному наступному кроці.

Великою проблемою для більшості акторів став саме гумор, який прекрасно розбавляє атмосферу Праведника 2. Навіть неозброєним оком видно, що кожна посмішка неприродна, а кожен смішок дається з великими труднощами.

Атмосфера і тривалість

В першу чергу Праведник 2 – це трилер і його повинна супроводжувати атмосфера напруги. Після того, як вона пропадає, він перетворюється на бойовик, але не такий, де битви тривають по кілька хвилин до того, як головний герой “весь в крові” стане переможцем. Тут майже кожна екшн-сцена швидка, точна і брутальна. МакКол не церемониться зі своїми противниками і швидко дає їм зрозуміти, хто тут головний.

Ну, й фішка з годинником з першої частини тут не зникла, проте вже й виглядає не так стильно, й просто буває не до місця. Битви стали досить передбачуваними, адже особливо головний герой в них не страждає.

У найкращих моментах фільму події протікають повільно і у величезній напрузі. Саме такого чекаєш від трилера і, у випадку Праведника 2, не розчаровуєшся. Коли фільм хоче полоскотати нерви, він лоскоче їх сповна, адже ситуації не здаються сильно відірваними від реальності, як це було в тому ж Геть (фільм все ще прекрасний).

Приблизно в другій половині стрічки, коли ставки зростають ще більше, напруження не спадає практично до самого кінця. Але тут починається й найбільша проблема фільму – його тривалість.

Якщо до останньої конфронтації напруга не згасала і постійно привертала увагу людей, то тут інтерес зовсім пропадав. Навіть при тому, що локація підібрана добре і дає величезний простір для цікавих рішень, не покидає відчуття, що зроблено все дуже просто.

Сцена дуже передбачувана навіть для такого фільму, а час, за який її вирішили розіграти, тільки змушує глядача позіхати в очікуванні її закінчення.

Вердикт

У результаті сиквел до Праведника вийшов не гіршим першої частини, хоч й грішить темпом сюжету. Його варто подивитися хоча б через прекрасну гру Дензела Вашингтона, який може швидко і правдоподібно змінити образ свого персонажа.

Швидкі екшн-сцени і гумор відмінно розбавляють те, що відбувається, а моменти напруження не відпускають глядача ще довгий час після того, як закінчилися. Однак не варто чекати неймовірного сюжету або цікавого розвитку персонажів, адже суть другої частини не змінилася.

Сюжет: 7/10

Гра акторів: 9/10

Атмосфера: 8/10

Загальна оцінка Фактів ICTV: 8/10

До слова, Факти ICTV також публікували рецензію на бойовик 22 милі.

Бомбела Владислав

Фото: B&H Film Distribution Company

Відео: B&H Film Distribution Company