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Троянди і поцілунки: Олег Винник презентував новий кліп

Відомий український співак Олег Винник презентував новий кліп на пісню Ты в курсе.

Новий кліп виконавця з’явився на офіційному каналі на YouTube.

Читайте: Винник, наречена і шість охоронців: сповідь головної зірки України

У новому ролику Олег Винник постає в образі спокусника в сонцезахисних окулярах і в пелюстках червоних троянд співає романтичну пісню.

Раніше Факти ICTV розповідали, як Олег Винник відпочив у Домініканській Республіці.

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