PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Учасниця Євробачення-2018 Юлія Самойлова залишає РФ заради Європи/

Учасниця Євробачення-2018 Юлія Самойлова залишає РФ заради Європи

Учасниця Євробачення-2018 Юлія Самойлова заявила про готовність емігрувати з Росії до Європи.

Про це вона заявила у відеозверненні, що з’явилося в історіях Instagram. Пізніше воно з’явилося також і на Youtube.

– Я готова емігрувати з Росії до Європи, – заявила Юлія.

У своєму Instagram співачка опублікувала фото в аеропорту.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

#юлиясамойлова #juliasamoylova #европа #поехали

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)

Читайте: Євробачення 2018: вокал Самойлової відокремили від музики

Нагадаємо, у другому півфіналі Євробачення 2018 Юлія Самойлова з піснею I Won’t Break представила Росію.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Юлія Самойлова на Євробаченні 2018
Євробачення 2018: вокал Самойлової відокремили від музики
Юлія Самойлова на Євробаченні 2018
Хоч океан побачила. Соцмережі про провал Самойлової на Євробаченні 2018
MELOVIN на Євробаченні 2018
Євробачення 2018: прогнози букмекерів на перші місця
Юлія Самойлова на Євробаченні 2018
Вперше в історії! Росія не пройшла у фінал Євробачення
Юлія Самойлова на Євробаченні 2018
Виступ Юлії Самойлової на Євробаченні 2018
Юлія Самойлова
Євробачення для РФ під загрозою? У Самойлової погіршилося здоров’я
Юлия Самойлова — участник от России на Евровидении 2018
Юлія Самойлова – учасник від Росії на Євробаченні 2018
Україну оштрафували за недопуск Самойлової на Євробачення: що далі
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка