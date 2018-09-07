ДівчатаРулять: Фонд Олени Пінчук та bit.LIVE запускають соціальне шоу про гендерні стереотипи в Україні

Починаючи з вересня 2018 року в рамках проекту Я зможу! Фонду Олени Пінчук на bit.LIVE щотижня виходитиме соціальне шоу #ДівчатаРулять. Місія шоу – звернути увагу на існуючу дискримінацію жінок у різних сферах життя, а також довести, що жінки в Україні можуть бути успішними та самодостатніми. Проект, який створює нові рольові моделі для українських дівчат, реалізується за сприяння Фундації Кока-Кола.

Усього шоу складається з 10 серій, кожна з них присвячена певному напрямку діяльності або сфері життя: наука, спорт, бізнес, шоу-бізнес, медіа, IT-індустрія, сім’я, ЛГБТК+ тематика. У кожній серії героїня в автомобілі, забрендованому хештегом #ДівчатаРулять, підвозить випадкових перехожих різного віку та статті, та питає їх про ставлення до гендерних ролей як в особистому, так і в професійному житті.

Один із найпоширеніших існуючих стереотипів в Україні – жінки не вміють керувати. В шоу #ДівчатаРулять десять героїнь на власному прикладі руйнують цей міф. А також і інші сексистські шаблони: хатня робота – відповідальність жінки (цю думку поділяють 80% українців), жінки не можуть обіймати керівні посади (лише 6% українців не підтримують), чоловік – глава сім’ї (76% українців підтримують).

– Чому 80% українців вважають, що приготування їжі – це цілком прерогатива жінки, і при цьому не уявляють її у ролі шеф-кухаря. А якщо ви спробуєте погуглити українські рейтинги, то на двадцять п’ять шефів-чоловіків припадає лише три жінки, – обурюється рестораторка Алла Беленкова, одна з героїнь шоу.

Також за кермом авто у шоу #ДівчатаРулять опинилися – співачка Даша Астаф’єва, ведуча Аніта Луценко, бізнесвумен Ірина Терех та Катерина Возянова, вчені Дарина Лосєва та Світлана Вовк, журналістки Оксана Павленко та Аліна Шубська, громадські активістки Ніна Потарська і Віта Чигрина та інші.

Один із неочікуваних висновків проекту: під час інтерв’ю з’ясувалося, що дискримінація у нашому суспільстві працює в обидва боки.

– Коли я шукала няню, я натрапила на оголошення від чоловіка. Я подумала, що це дивно, що тридцятирічний чоловік сидить за гроші з шестимісячною дитиною. А потім я зрозуміла, що це таке ж стереотипне мислення, як вважати жінку-водія чимось протиприродним. З цим можна і треба боротися, – не полишає надії Ірина Терех.







#ДівчатаРулять: Фонд Олени Пінчук та bit.LIVE запускають соціальне шоу про гендерні стереотипи в Україні / 4 фотографии

Проект у цифрах

Зняли 10 героїнь.

Опитали понад 75 перехожих і 2 мотоциклістів.

Підвезли 68 попутників.

Проїхали 2 074 км.

Пропали 870 літрів дизеля.

Написали 120 сторінок сценаріїв, текстових коментарів і маршрутів.

Відзняли більше 95 годин матеріалу.

Зловили більше 200 косих поглядів.

Вислухали 108 сексистських коментарів під час зйомок.

Де дивитись

Шоу виходить щотижня на Facebook сторінці та YouTube каналі bit.LIVE, у трансляціях онлайн-телебачення в рамках lifestyle-медіа bit.ua.

Історія проекту

Проект Я зможу! створений для посилення ролі жінок в Україні, як на рівні прийняття рішень в родині, так і у суспільному, економічному, політичному житті громади. Проект розширює можливості жінок на шляху до особистого та професійного розвитку, покращує доступ до освітніх можливостей для дівчат та жінок, створює горизонтальні та вертикальні зв’язки між успішними українськими жінками й тими, хто мріє про власний прогрес та потребує підтримки та натхнення.

Проект розпочав програму наставництва, щоб створити нові рольові моделі, розповісти історії успіху, продемонструвати, як багато жінок в Україні посідають відповідальні посади, керують власним бізнесом та стають відомими у творчих професіях.

Зараз менторами проекту є 39 відомих жінок. Серед них журналістки Оксана Соколова та Олена Фроляк, спортсменки Лілія Подкопаєва та Аліна Шатернікова, народні депутати Олена Кондратюк, Ольга Белькова та Марія Іонова, дизайнерки Анна Октябрь та Світлана Бевза, голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, державні службовці, науковці, керівники великих міжнародних компаній та корпорацій.

В рамках проекту відомі українки записали короткі відеоінтерв’ю, у яких вони розповіли про свої життєві історії. Вони стали джерелом натхнення для тисяч молодих жінок, які сьогодні на самому початку своєї кар’єри та не завжди впевнені у власних силах. За участі успішних жінок відбулася 31 менторська зустріч з попередньо відібраними учасницями, які подали заявку на менторство; 5 мітапів, у яких взяли участь 30 менторок та 300 жінок; лекції у 5 містах України, які відвідали 750 учасниць проекту.

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Протягом роботи проекту було розроблено та проведено 4 інтенсивних навчальних курси:

Інкубатор соціальних ідей, в якому 20 учасниць з усієї України вчилися проектному менеджменту, бізнес-плануванню, розробці піар-стратегії, способам фінансування, розвитку лідерських якостей та навичкам публічних виступів, – аби реалізувати власні соціально важливі проекти.

Бізнес-акселератор Я зможу!, в рамках якого 21 учасниця впродовж 4 днів працювали над своїми бізнес-ідеями під керівництвом менторів: від пошуку ідеї та створення продукту до фінансування проекту, розробки маркетингової стратегії та вибору бізнес-моделі.

Курс Жінка в політиці і владі, який мав на меті допомогти молодим амбітним дівчатам і жінкам, які мають ідеї та потенціал для роботи у політичних проектах, в органах державної влади та місцевого самоврядування, політичних партіях, реалізувати себе у громадському та політичному житті, відкрити для них нові можливості.

Психологічний курс Я зможу! Повірити в себе, в рамках якого 42 учасниці беруть участь в індивідуальних та групових тренінгах для подолання внутрішньої стигми, пов’язаної з гендерними, сімейними та медичними умовами. Курс розрахований на 6 місяців, але вже має перші результати: 5 жінок отримали нову роботу, 3 жінки розпочали свій бізнес, 5 жінок подали заявку на роботу (на стадії інтерв’ю), 4 жінки отримали підвищення заробітної плати, 2 жінки подали до суду на сплату аліментів.

Проект розвивається, щоб створити умови для розширення прав жінок, забезпечення їх фінансової незалежності, тим самим зменшуючи дискримінацію та сприяючи ґендерному балансу в українському суспільстві.

Проект реалізується за сприяння Фундації Кока-Кола.

Раніше Факти ICTV писали, что канал ICTV почав працювати над справжнім чоловічим 4-серійним екшном під назвою В полоні у перевертня. Режисером бойовика став Віталій Ващенко. Одну з головних ролей зіграв відомий український актор Денис Гринчак.