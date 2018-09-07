PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Egypt Station. Пол Маккартні презентував новий альбом/

Egypt Station. Пол Маккартні презентував новий альбом

Британський музикант, екс-учасник гурту The Beatles Пол Маккартні випустив новий сольний альбом Egypt Station.

Пол Маккартні

Альбом Пола Маккартні Egypt Station – перший із 2013 року.

Платівка складається з 16 пісень. Прослухати альбом Egypt Station можна в Apple Music, Яндекс.Музиці та Spotify.

Читайте: У стилі хоррор: Емінем представив кліп на пісню Fall

До речі, перед виходом альбому Пол Маккартні презентував три сингли – Come On To Me, I Don’t Know, а також Fuh You.

Фото: Gustavo Caballero/Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка