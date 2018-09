Egypt Station. Пол Маккартні презентував новий альбом

Британський музикант, екс-учасник гурту The Beatles Пол Маккартні випустив новий сольний альбом Egypt Station.

Альбом Пола Маккартні Egypt Station – перший із 2013 року.

Платівка складається з 16 пісень. Прослухати альбом Egypt Station можна в Apple Music, Яндекс.Музиці та Spotify.

До речі, перед виходом альбому Пол Маккартні презентував три сингли – Come On To Me, I Don’t Know, а також Fuh You.

Фото: Gustavo Caballero/Getty Images