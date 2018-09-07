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Коли випустять серіал Відьмак від Netflix

Netflix поділився планами по випуску серіалу Відьмак.

Netflix

Компанія Netflix планує випустити серіал Відьмак у 2019 році, повідомляється на сайті стрімінгового сервісу.

Шоуранер проекту – американська письменниця і телепродюсер Лорен Шмідт Хіссріч підтвердила цю інформацію.

Зараз вона пише фінал першого сезону Відьмака, в якому буде вісім серій.

Читайте: Супермен Генрі Кавілл зіграє відьмака в серіалі Netflix

До слова, зйомки серіалу Відьмак стартують 5 листопада у Будапешті.

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