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На церемонії Pornhub: Kanye West і Lil Pump показали спільний кліп

Репери Kanye West і Lil Pump презентували кліп на спільний трек I Love It.

Прем’єра відео відбулася на церемонії нагороджень Pornhub, режисером якої був Kanye West.

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У кліпі репери у дивних, величезних костюмах з квадратними плечима йдуть по коридору за актрисою Аделі Гівенс, яка в цей момент розповідає про оргазми.

Раніше Факти ICTV писали, що відомий, американський репер Емінем представив кліп на пісню Fall.

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