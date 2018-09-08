Українське кіно: 10 ролей відомих акторів

Сьогодні в День українського кінематографу. Факти ICTV згадують цікаві ролі відомих акторів України.
Роксолана
Ольга Сумська – Роксолана
Вогнем та мечем
Руслана Писанка – відьма Горпина
Поводир
Станислав Боклан – кобзар Іван Кочерга
Богдан-Зиновій Хмельницький
Остап Ступка – Тиміш
Трубач
Володимир Горянський – Гамкало
Той, хто пройшов крізь вогонь
Віктор Андрієнко – Смірнов
Москаль-чародій
Богдан Бенюк – Москаль-чарівник
Тобі, справжньому
Анатолій Дяченко – акушер Сиротін
Колишня
Олексій Вертинський – Жан
Гніздо горлиці
Римма Зюбіна – Дарина
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Раніше Факти ICTV писали, що український фільм Міф переміг на кінофестивалі Figueira Film Art.
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