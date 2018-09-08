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Українське кіно: 10 ролей відомих акторів

Сьогодні в День українського кінематографу. Факти ICTV згадують цікаві ролі відомих акторів України.

Роксолана

Ольга Сумська – Роксолана

Вогнем та мечем

Руслана Писанка – відьма Горпина

Поводир

Станислав Боклан – кобзар Іван Кочерга

Богдан-Зиновій Хмельницький

Остап Ступка – Тиміш

Трубач

Володимир Горянський – Гамкало

Той,  хто пройшов крізь вогонь

Віктор Андрієнко – Смірнов

Москаль-чародій

Богдан Бенюк – Москаль-чарівник

Тобі, справжньому

Анатолій Дяченко – акушер Сиротін

Колишня

Олексій Вертинський – Жан

Гніздо горлиці

Римма Зюбіна – Дарина 

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Раніше Факти ICTV писали, що український фільм Міф переміг на кінофестивалі Figueira Film Art.

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