Українське кіно: досягнення та топ-5 найкращих фільмів

Українське кіно пройшло непростий шлях від початку свого зародження у далекому 1893 році, через радянську владу та до сьогодення. Факти ICTV зібрали найцікавіші деталі історії вітчизняного кінематографа та найкращі фільми.

Історія українського кіно

Перші кінозйомки в Україні здійснив головний механік Одеського Новоросійського університету Йосип Тимченко. Він зафільмував вершників та метальників списів, які демонструвалися у готелі Франція.

Загалом під час зародження українського кінематографа, віддавалася перевага екранізації популярних українських вистав таких як, наприклад, Наталка-Полтавка. В той же період намагалися створювати фільми на історичну тематику.

У 1960-1970 роках розвивалося так зване поетичне кіно. У цей період створювалися такі картини, як Тіні забутих предків Сергія Параджанова, Камінний Хрест Леоніда Осики, Вечір на Івана Купала Юрія Іллєнка.

Крім того, великою популярністю користується українське кіно радянського періоду Застою. У цей час Леонід Биков зняв В бій ідуть одні “старі”. Українські кіностудії зняли таку безсмертну класику, як Д’Артан’ян і три мушкетери, Пригоди електроніка та Місце зустрічі змінити не можна.

Період української незалежності – розпад вітчизняної кіноіндустрії та спроби відбудувати її з початку 2000-х років. Фільми, які найбільше пам’ятають з цього періоду – Штольня та Ілюзія страху. Проте змогли відзначитися такі українські режисери, як Ігор Стрембіцький, який отримав Золоту пальмову гілку канського кінофестивалю за короткометражний фільм Подорожні, та Марина Врода, яка отримала ту ж нагороду у 2011 році за короткометражку Крос.

Досягнення українського кіно

На жаль на міжнародній арені у великих українських фільмів не має значного успіху. З найвидатніших досягнень можна назвати фільм Земля, який у 1958 року на всесвітній виставці у Брюсселі назвали у числі 12 найкращих картин усіх часів і народів.

Крім того, у 2012 році британський журнал Sight&Sound віддав 8 місце українському фільму Людина з кіноапаратом у списку з визначення найкращих фільмів усіх часів.

В опитуванні того ж журналу, але серед документальних фільмів, у 2014 році Людина з кіноапаратом посів вже перше місце.

Проте сьогодні українських кінематограф починає відроджуватися, адже, починаючи з 2013 року кількість стрічок, створених в Україні, переступила позначку у десяток та відтоді продовжує зростати.

Найкращі фільми

Незламна

Неймовірно успішний історико-драматичний фільм зняв режисер Сергій Мокрицький. Він розповідає про життєвий шлях жінки-снайпера Людмилі Павличенко у період з 1937 по 1957 роки. В основу кінокартини поклали її автобіографічну книгу.

Сафо.Кохання без меж

Провокаційну історію про нестримне та пристрасне кохання зняв українсько-британський режисер Роберт Кромбі. Він розповідає про любовний трикутник між Сафо (спадкоємиця міліонера), Філом (художник) та Хеленою (дочка археолога).

Задум автора у тому, що він повторює історію поеми старогрецької поетеси Сафо.

Поводир

Фільм про мандри Радянською Україною американського хлопчика та сліпого українського музики напередодні та під час Голодомору. Його знімали 7 років, а вийшов він в кінці 2014 року, проте не зміг зібрати 16,6 млн гривень, які були витрачені – стали бюджетом картини.

Тіні незабутих предків

Містичний трилер зняв режисер Любомир Левицький. Він розповідає про студентів, які потрапили у коловорот незвичайних та містичних подій та вбивств. Фільму не вдалося “відбити” свою вартість, проте він був досить обговорюваним на час свого релізу.

Кіборги. Герої не вмирають

Художній фільм про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі зняв режисер Ахтем Сеїтаблаєв. Фільм став українським рекордсменом, зібравши за перший вікенд 8 млн грн. Проте йому не вдалося зібрати 48 млн грн, які були витрачені на створення стрічки.

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До слова, Факти ICTV зібрали найбільш очікувані фільми осені.

Відео: B&H Film Distribution Company, UA Trailers HD, UFD Independent Films, Незламна