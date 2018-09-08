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Як добре Ви знаєте українське кіно? – ТЕСТ

День українського кіно відзначають щорічно у другу суботу вересня. В цьому році – це 8 вересня. Факти ICTV пропонують пройти тест і перевірити, як добре Ви знаєте український кінематограф.

День українського кіно ТЕСТ

День українського кіно отримав статус офіційного державного професійного свята в 1996 році.

Тоді 2-й президент України Леонід Кучма (1994-2005) підписав указ Про день українського кіно.

Згідно з документом, свято відзначають “на підтримку ініціативи працівників кінематографії України” щорічно в другу суботу вересня.

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Зараз в Україні виходить чимало цікавих картин із захоплюючими сюжетами.

Перевіримо, наскільки добре Ви знаєте український продукт?

До речі, Факти ICTV підготували рецензії на фільми, які от-от увірвуться у кінопрокат, і вже готові поділитися враженнями.

Фото: Червоний/Facebook

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