Як добре Ви знаєте українське кіно? – ТЕСТ

День українського кіно відзначають щорічно у другу суботу вересня. В цьому році – це 8 вересня. Факти ICTV пропонують пройти тест і перевірити, як добре Ви знаєте український кінематограф.
День українського кіно отримав статус офіційного державного професійного свята в 1996 році.
Тоді 2-й президент України Леонід Кучма (1994-2005) підписав указ Про день українського кіно.
Згідно з документом, свято відзначають “на підтримку ініціативи працівників кінематографії України” щорічно в другу суботу вересня.
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Зараз в Україні виходить чимало цікавих картин із захоплюючими сюжетами.
Перевіримо, наскільки добре Ви знаєте український продукт?
До речі, Факти ICTV підготували рецензії на фільми, які от-от увірвуться у кінопрокат, і вже готові поділитися враженнями.
Фото: Червоний/Facebook