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Битва стилів! Хто найгарніша політик України (ГОЛОСУВАННЯ)

Сьогодні, у Міжнародний день краси, неможливо не згадати прекрасну половину українського парламенту. Жінки в політиці – це не тільки розум і дипломатія, а й краса.

Українська політика це ще й дуже елегантне явище. Серед чиновників особливо виділяються представниці прекрасної статі.

Українські модниці-політики обирають для засідань, як бренди із середньою вартістю, так і найдорожчі.

Факти ICTV пропонують вам оцінити і назвати найстильнішу жінку в українській політиці.

Читайте: MTV Video Music Awards: найсексуальніші зірки та переможці премії

Раніше Факти ICTV пропонували вам проголосувати за найкрасивішого копа України.

Фото: Lena SotnykOksana SyroyidAnna KamuzЮлія Тимошенкоkosheleva__alena, zlata.ognevichIryna Gerashchenkotetiana_donets,  Anton Drobovych.

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