На Тижні моди у Нью-Йорку Нікі Мінаж і Cardi B влаштували бійку

Американські реп-виконавиці Нікі Мінаж і Cardi B влаштували бійку на вечірці журналу Harper’s Bazaar, яка відбувалась в рамках Тижня моди в Нью-Йорку.
Сутичка сталась в момент, коли Нікі Мінаж розмовляла з одним з відвідувачів заходу, а Cardi B в цей момент накинулась ззаду на співачку, повідомляє TMZ.
Після слів останньої Дозволь мені дещо тобі пояснити, в голову Нікі полетів туфель.
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На допомогу жінкам кинулася охорона.
Раніше Факти ICTV писали, що відомий, американський репер Емінем представив кліп на пісню Fall.
Фото: dreamstime.
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