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На Тижні моди у Нью-Йорку Нікі Мінаж і Cardi B влаштували бійку

Американські реп-виконавиці Нікі Мінаж і Cardi B влаштували бійку на вечірці журналу Harper’s Bazaar, яка відбувалась в рамках Тижня моди в Нью-Йорку.

Сутичка сталась в момент, коли Нікі Мінаж розмовляла з одним з відвідувачів заходу, а Cardi B в цей момент накинулась ззаду на співачку, повідомляє TMZ.

Після слів останньої Дозволь мені дещо тобі пояснити, в голову Нікі полетів туфель.

Читайте: Тату CardiB, сім’я Ріанни і сексуальна Дуа Ліпа – що постять зірки в Instagram

На допомогу жінкам кинулася охорона.

Раніше Факти ICTV писали, що відомий, американський репер Емінем представив кліп на пісню Fall.

Фото: dreamstime.

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