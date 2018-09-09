Топ-10 найкрасивіших жінок світу всіх часів (ГОЛОСУВАННЯ)

9 вересня весь світ святкує Міжнародний день краси. Його відзначають за ініціативи Міжнародного комітету естетики і косметології CIDESCO.

У багатьох містах і країнах саме 9 вересня проводяться конкурси краси.

Також у цей день проводяться різні ходи, акції та фестивалі.

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Безумовно, дуже приємно дивитися на гарну людину, а особливо жінку.

Факти ICTV зібрали 10 найкрасивіших жінок світу, які коли-небудь отримували таке звання.

Дженніфер Еністон

У 2016 році звання найкрасивішої жінки у світі за версією авторитетного американського журналу People отримала голлівудська актриса і зірка серіалу Друзі Дженніфер Еністон.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі неодноразово називалася провідними виданнями найкрасивішою жінкою світу, в тому числі журналами Esquire (2004), People (2006), FHM (2006).

Моніка Белуччі

У 2004 році актриса очолила список сотні найкрасивіших жінок світу за думкою Ask men’s.

Скарлет Йоханссон

У 2014 році пошукова система Google теж вирішила представити свій рейтинг найгарніших жінок планети, виходячи з думки користувачів. На першому місці опинилася американська актриса Скарлет Йоханссон.

Сандра Буллок

У 2015 році тижневик People назвав голлівудську акторку Сандру Буллок найкрасивішою жінкою. Редакція авторитетного журналу про знаменитостей розмістила фото володарки премій Оскар і Золотий глобус на обкладинці свого номера, оголосивши, що почесне звання найкрасивішої жінки у світі дісталося 50-річній Буллок.

Джулія Робертс

У 2017 році 49-річна Робертс встановила рекорд. Актриса отримала титул найкрасивішої жінки у світі за версією тижневика People у п’ятий раз. Сама актриса назвала цей факт утішним. Вперше цей титул було їй присуджено у 1991 році, коли Робертс було 23 роки.

Бейонсе

Журнал People назвав Бейонсе найкрасивішою жінкою у світі в 2012 році.

Дженніфер Лопес

У 2011 році найкрасивіша жінка світу за версією журналу People. У 2016 році Дженніфер Лопес стала володаркою титулу найсексуальнішої жінки всіх часів від всесвітньовідомого бренду білизни Victoria’s Secret.

Джессіка Альба

У 2005 році була названа однією з 50 найкрасивіших людей планети за версією журналу People. У 2007 році стала однією з найпривабливіших жінок у світі, зайнявши позицію в рейтингу Hot 100 журналу Maxim.

Одрі Хепберн

Опитування, проведене журналом Elle і компанією Evian серед відомих журналістів, модних фотографів, дизайнерів, фахівців в області макіяжу і представників модельних агентств, показав, що Одрі Хепберн є найкрасивішою жінкою всіх часів і народів. Журі був представлений список зі 100 претенденток на звання світової красуні і перше місце дісталося саме Хепберн.



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