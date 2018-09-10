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Міс Всесвіт померла в США

Міс Всесвіт 1995 року Челсі Сміт померла в штаті Пенсільванія (США) у 45 років. Причиною смерті став рак.

Челсі Сміт

Переможниця конкурсу краси Міс Всесвіт 1995 року Челсі Сміт померла від раку печінки.

Захворювання діагностували навесні 2017 року, повідомляє ABC.

Челсі Сміт стала першою жінкою змішаної раси, яка виграла конкурс Міс Техас у 1994 році.

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Також вона стала першою американкою за останні 15 років, що здобула перемогу на конкурсі Міс Всесвіт.

Раніше в США помер Крістофер Лоуфорд – відомий актор і племінник Джона Кеннеді.

Фото: Ethan Miller/Getty Images for Hawaiian Tropic Zone

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