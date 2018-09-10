Венеціанський кінофестиваль: хто отримав Золотого лева

На Венеціанському кінофестивалі назвали володаря Золотого лева.

У Венеції завершився 75-й міжнародний кінофестиваль і Золотий лев дістався автобіографічним фільму Альфонсо Куарона Рома, повідомляється на сайті кінофестивалю.

Картину зняли для сервісу Netflix. Вона розповідає про життя звичайної сім’ї середнього достатку у Мехіко в 70-х роках ХХ століття.

Найкращого режисера журі присудили Жаку Одіяру, який зняв фільм Брати Сістерс.

Гран-прі отримав Йоргос Лантімос за комедію Фаворитка. Вона розповідає про інтриги при дворі британської королеви Анни Стюарт.

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До слова, студія Universal Pictures представила новий трейлер фільму Хелловін.