Венеціанський кінофестиваль: хто отримав Золотого лева

На Венеціанському кінофестивалі назвали володаря Золотого лева.
У Венеції завершився 75-й міжнародний кінофестиваль і Золотий лев дістався автобіографічним фільму Альфонсо Куарона Рома, повідомляється на сайті кінофестивалю.
Картину зняли для сервісу Netflix. Вона розповідає про життя звичайної сім’ї середнього достатку у Мехіко в 70-х роках ХХ століття.
Найкращого режисера журі присудили Жаку Одіяру, який зняв фільм Брати Сістерс.
Гран-прі отримав Йоргос Лантімос за комедію Фаворитка. Вона розповідає про інтриги при дворі британської королеви Анни Стюарт.
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До слова, студія Universal Pictures представила новий трейлер фільму Хелловін.
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