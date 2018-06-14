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Суперсімейка 2: супергеройка з голосом TAYANNA кличе у кіно

Довгоочікуваний фільм Суперсімейка 2 виходить в український прокат 14 червня.

Учора в столичному кінотеатрі Оскар відбувся допрем’єрний показ американського супергеройського анімаційного фільму Суперсімейка 2. В оригіналі мультфільм режисера Бреда Берда має назву Incredibles 2.

До зіркової команди українського дубляжу приєдналася Співачка року за версією премії Золота Жар-птиця – TAYANNA, яка давно мріяла взяти участь в озвучуванні мультфільму.

Читайте: Названі найкращі серіали про супергероїв Marvel

Голосом Таянни в анімаційній стрічці заговорить молода та амбіційна супергеройка – Войд.

Нагадаємо, Marvel зніме фільм про нового супергероя.

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