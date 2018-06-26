Хижак 2018 – новий трейлер фільму

Новий трейлер фільму Хижак опубліковано студією 20th Century Fox.
Студія 20th Century Fox на своєму каналі на YouTube опублікувала новий трейлер фільму Хижак, режисером якого виступив Шейн Блек.
Головні ролі в картині виконали Кіген-Майкл Кі, Івонн Страховська, Олівія Манн, Джейкоб Тремблей, Томас Джейн, Джейк Бьюзі, Стерлінг К. Браун, Бойд Холбрук і Едвард Джеймс Олмос.
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Прем’єра фільму запланована на 13 вересня цього року.
Нагадаємо, вийшов трейлер продовження фільму Дівчина з татуюванням дракона.
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