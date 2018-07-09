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Фінал Гри престолів: Мейсі Вільямс видала спойлер про долю Арьї Старк

Актриса серіалу Гра престолів Мейсі Вільямс опублікувала в Instagram фото під яким попрощалася з сагою, натякнувши на закінчення зйомок.

финал игры престолов

Актриса виклала знімок із закривавленими кросівками.

Увагу фанатів привернули хештеги під знімком. Деякі вважають, що в них криється дуже великий спойлер до завершення серіалу і долю Арьї.

– Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, Гра престолів. Як же це чудово було. Починаються пригоди, – написала вона.

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До знімка Мейсі додала хештеги #lastwomanstanding (остання жінка, що залишилася в живих), #barely (ледве-ледве), #immasleepforthenextfouryears (буду спати наступні чотири роки) і #justkiddingidontsleep (приколююсь, я взагалі не сплю). Саме перший з них і став головним предметом обговорення в коментарях.

Багато хто сприйняв слова lastwomanstanding буквально і вирішили, що Арья переживе Дейенеріс, Серсею, Сансу та інших жінок і сяде на Залізний трон.

Ліна Хіді, яка грає в серіалі Серсею Ланністер відкоментувала знімок Мейсі.

– Королева, – написала вона.

Нагадаємо, 19 червня актриса Емілія Кларк заявила про те, що її участь в серіалі Гра престолів завершилася.

Фото: sci-fi-news.ru.

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