Український фільм отримав гран-прі на міжнародному фестивалі

Гран-при 15-го международного кинофестиваля Золотой абрикос в Ереване (Армения) получил художественный фильм украинского кинорежиссера Романа Бондарчука Вулкан.
Про це повідомив Sputnik Вірменія.
За сюжетом, Лукас, який переживає кризу середнього віку, працює перекладачем у складі моніторингової місії ОБСЄ. Серія дивних збігів залишає його самого посеред степу, де він починає життя спочатку.
Картина знята за сценарієм Алли Тютюнник, Дар’ї Аверченко і самого Романа Бондарчука. У головних ролях знялися Сергій Степанський, Віктор Жданов, Христина Дейлик, Тамара Соценко.
Цьогоріч журі фестивалю очолив іранський режисер, володар Оскара Асгар Фархаді.
Українська прем’єра фільму Вулкан відбудеться 18 липня на кінофестивалі в Одесі.
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