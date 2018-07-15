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Український фільм отримав гран-прі на міжнародному фестивалі

Гран-при 15-го международного кинофестиваля Золотой абрикос в Ереване (Армения) получил художественный фильм украинского кинорежиссера Романа Бондарчука Вулкан.

Про це повідомив Sputnik Вірменія.

За сюжетом, Лукас, який переживає кризу середнього віку, працює перекладачем у складі моніторингової місії ОБСЄ. Серія дивних збігів залишає його самого посеред степу, де він починає життя спочатку.

Картина знята за сценарієм Алли Тютюнник, Дар’ї Аверченко і самого Романа Бондарчука. У головних ролях знялися Сергій Степанський, Віктор Жданов, Христина Дейлик, Тамара Соценко.

Цьогоріч журі фестивалю очолив іранський режисер, володар Оскара Асгар Фархаді.

Українська прем’єра фільму Вулкан відбудеться 18 липня на кінофестивалі в Одесі.

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Нагадаємо, у мережі з’явився новий трейлер історичного екшену Крути 1918 з оригінальною музикою італійського композитора Марко Моріні.

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