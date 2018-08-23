Рецензія на фільм 22 милі: історія, як я вбив не того

23 серпня на великі екрани виходить картина Пітера Берга 22 милі. Факти ICTV вже переглянули фільм і готові поділитися з вами своїми враженнями.

Сюжет

Основні дії розгортаються в Індонезії. Американська розвідка отримала звістку про нелегальне перевезення надзвичайно небезпечної речовини, яка здатна завдати шкоди мільйонам людей. Однак, інформація виявилась недостовірною, а зброя – зниклою. Єдина людина, яка знає, де заховані запаси – Лі Нур (Іко Ювайс). Проте, він згоден говорити лише за однієї умови – його потрібно посадити на літак до США. Це завдання довіряють суперагенту Джеймсу Сілві (Марк Волберг) та його команді.

Дипломатія – перший варіант вирішення конфлікту. Зброя – другий. А коли ні те, ні те не спрацьовує, приходимо ми.

Аби дістатись до аеропорту героям потрібно подолати 22 злощасні милі. І все б нічого, якби за Лі не гнались “конкуренти” Для них вбивство – звичайна справа у досягненні мети. Скільки людей з загону залишаться в живих і як мирні діалоги чергуються з кровавими бійнями – дізнаєтесь самі.

Режисерська робота

Режисерське крісло зайняв Пітер Берг, раніше відомий завдяки фільмам День Патріота (2006), Хенкок (2009), Морський бій (2012). На екрані наче постає оповідь головного героя про минулі події. Глядач бачить повноцінні кадри поїздки до пункту призначення, які періодично перекриваються коментарями агента Сілві. Це дає змогу поглянути на емоції людини з двох різних ракурсів: власне під час місії – живі, імпульсивні, неконтрольовані, – та такі спокійні, з душевними переживаннями – після.

Великим плюсом є те, що фільм робить невеликі паузи у сценах зі схватками, показуючи таке собі перемир’я між сторонами. Загалом, сцени насилля досить жорстокі, але розкидані по фільму з достатньою періодичністю аби стигнути привести свою психіку у норму. Надто багато кровопролиття та постановочних бійок.

Досить добре фільму вдалося акцентувати увагу на деталях, які врізаються у пам’ять. Крупні плани облич набагато краще дозволяють розгледіти переживання героїв. А загальні панорамні кадри в супроводі ненав’язливого музикального мотиву трохи розбавляють бойовик. Хоча, місцями, саундтреки видалися не зовсім вдало підібраними.

Як і в багатьох бойовиках, основі спецефекти зосереджені на сценах масштабних вибухів, на які фільм не скупився.

Бюджет картини склав 35 мільйонів доларів, майже половина з яких вже окупилася касовими зборами у США.

Акторська майстерність

Виконавцем головної ролі став американський актор Марк Волберг – двічі номінований на премії Оскар та Золотий глобус. У нього склалася успішна робота в блокбастерах Трансформери: епоха винищення, Відступники та інші.

Не менш відомий і за комедійною роллю у фільмі Третій зайвий (1-2 частини). Неординарний вибір ролей в різних амплуа допоміг створити актору репутацію голлівудського універсалу. Саме тому від картини завчасно очікуєш високого рівня акторської гри.

Справді, можу сказати, що актори справились з поставленою задачею досить добре. Були моменти, коли ти дійсно переймав на себе ті ж самі емоції, що і герої, і завмирав в очікуванні наступної дії.

Загальні враження

Формуючи загальні враження, думки трохи розділяються. З одного боку, з трейлеру фільм здавався не таким жорстоким, яким є насправді, доволі цікава сюжетна лінія під кінець стає майже передбачуваною, а події розвиваються не так насичено та захоплююче, як цього хотілось би.

Проте, з іншого боку, хороша акторська гра і вдале візуальне оформлення частково перекривають недоліки картини.

Загалом, можу сказати, що фільм не в достатній мірі виправдовує очікування і залишає за собою щось недоказане.

Та вже ж, у будь-якому випадку, дивитися чи ні, вирішувати тільки вам.

Режисура: 7/10

Акторська гра: 9/10

Монтаж: 9/10

Саундтрек: 6,5/10

Загальна: 7/10

ФОТО: Планета Кіно