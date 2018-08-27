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Справжній Детектив 3 – з’явився тизер нового сезону

У мережі з’явився хвилинний тизер 3 сезону серіалу Справжній Детектив.

Відео опубліковано на сторінці каналу HBO на YouTube.

Дія третього сезону розгортається в регіоні Озарк. Детектив Уейн Хейс, якого грає володар Оскара Махершала Алі, розслідує справу про викрадення дитини.

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Сценаристом виступив творець Справжнього детектива Нік Піццолатто.

Новий сезон серіалу вийде на екрани в січні 2019 року.

Раніше в мережі з’явився 17-секундний тізер 5 сезону серіалу Чорне дзеркало.

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