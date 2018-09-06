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Апокаліпсис – новий трейлер серіалу Американська історія жахів

У мережі з’явився трейлер 8 сезону серіалу Американська історія жахів під назвою Апокаліпсис.

американская история ужасов

Ролик опубліковано на сторінці фільму в YouTube.

Апокаліпсис стане кросовером першого (Будинок-вбивця) і третього (Шабаш) сезонів.

Восьма частина Американської історії жахів стартує 12 вересня.

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Ролі в серіалі знову виконають Еван Пітерс, Сара Полсон, Кеті Бейтс, Емма Робертс, Біллі Айкнер, Шайєнн Джексон, Леслі Гроссман, Адіна Портер. Також в серіал повернеться актриса Джессіка Ленг.

Нагадаємо, сьогодні студія Universal Pictures представила новий трейлер фільму Хелловін.

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