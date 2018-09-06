Рецензія на фільм Монахиня: тут скінчився Бог

6 вересня світ побачить один з наймоторошніших фільмів сезону – Монахиня. Факти ICTV вже оговтались від перегляду і готові поділитися своїми враженнями.

Біля невеличкого села в Румунії віками стоїть монастир, в якому місцевий житель знайшов труп монахині. Здавалось, все очевидно – самогубство. Але що стало причиною такого гріха для юної особи? Це і доведеться з’ясувати призначеному Ватиканом священику Берку (Деміан Бішір) разом з послушницею Айрен (Таіса Фарміга).

Бувають моменти, коли потрібно молитися, і коли потрібно діяти. Зараз потрібно діяти.

Заручившись підтримкою того самого мешканця села, герої залишаються у монастирі, аби поспілкуватися з іншими монахинями стосовно інциденту. Однак це виявилось складніше, ніж вони уявляли (вочевидь, заважало те, що їх намагались вбити). Довкола почали траплятися дивні речі і свята земля більше такою не здавалася.

Як би Ви описали це місце? А який антонім до слова “диво”?

Скільки реальних людей перебувало в монастирі та яку священну реліквію приховували стіни – дізнаєтесь самі.

Картину випустили як сплін-офф до фільму Закляття 2.

Режисерська робота

Знімати картину довірили американському режисеру Коріну Харді, який уперше дебютував з фільмом Із пітьми (2015). З поставленою задачею режисер впорався досить добре. Монахиня вийшла справді моторошною та інтригуючою, як і належить фільму жахів. Одні лишень кадри монастиря здатні викликати тремтіння по всьому тілу.

Також фільм гарно акцентує увагу на грі світла. То сонячне проміння, то місячне сяйво гармонічно вписуються в загальну картину, створюючи відповідний антураж.

Плавні переходи від одних деталей до інших неабияк загострюють обстановку, змушуючи сидіти в очікуванні нової порції адреналіну.

Загалом, присутньо багато типових моментів для фільмів, такого жанру. Панує тиша, сцена неначе завмирає, а потім невідомо звідки різко та неочікувано з’являється щось жахливе. Хоча, саме від того, що подібні фішки є в усіх хорор фільмах, це вже не є таким несподіваним.

Цікаво, що усі зйомки зайняли лише 38 днів, а бюджет склав 10 мільйонів доларів. І це при тому, що сцени в Палаці Парламенту в Бухаресті обходилися творцям у 5000 євро на годину.

Акторська майстерність

Виконавець головної чоловічої ролі – Деміан Бішір – номінант на премію Оскар за роботу у фільмі Краще життя (2011). Бішір – досвідчений мексиканський актор, якому добре вдаються як комедійні ролі (Секс, сором і сльози) , так і драматичні.

Головну жіночу роль випало зіграти молодій американській акторці Таіссі Фарміго, найбільш відомою з серіалу Американська історія жаху. До того ж, вона молодша сестра Віри Фарміги, що зіграла Лоррейн Воррен у фільмах Закляття. Режисер стрічки розповів, що спершу не хотів брати Таїссу через те, що вона є сестрою відомої акторки, що вже зіграла у франшизі.

Справді, можу відзначити, що актори добре постаралися і цілком вжилися в свої ролі. Вони без слів передавали потрібні емоції, особливо страх та відчай. Вдало підібраний акторський склад та гра на високому рівні – одна з основних складових якісного фільму.

Загальні враження

Якщо говорити про загальні враження після перегляду, то слід відмітити, що вийшовши з кінотеатру, ти не перебуваєш у шоковому стані, і не лякаєшся кожного перехожого. Це все тому, що фільм не зациклений на тому, аби налякати глядача і зробити його передчасно сивим (хоча були й такі моменти). Перш за все, він передає цікаву, насичену історію, підкріплену різними сюжетними поворотами. І, якщо спробувати описати картину одним словом, то це, скоріше, буде Моторошна, ніж Жахлива чи Страшна.

Звісно, не обійшлося й без вкраплень безглуздих жартів. З одного боку, вони були не надто доречними, проте, з іншого – хоч якось давали змогу глядачам перевести подих.

Що до музичного супроводу – тут усе просто. Він влучно підкреслює потрібні моменти і, в цілому, вдало підібраний.

Загалом, якщо ви не прихильник подібних фільмів, то висидіти буде трохи складно, але, у будь-якому випадку, вирішувати дивитися чи ні – тільки вам.

Режисура: 9/10

Акторська гра: 9/10

Монтаж: 9/10

Саундтрек: 10/10

Загальна оцінка: 9/10

Анастасія Дячкіна

Відео: Планета Кіно

Фото: КіноАфіша