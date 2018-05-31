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Арабська принцеса потрапила на обкладинку Vogue

Арабську принцесу було зображено за кермом на обкладинці Vogue.

Принцеса Саудівської Аравії Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд прикрасила червневу обкладинку Vogue Arabia.

На одному з кадрів принцеса позувала за кермом автомобіля у пустелі. Це фото зробили не випадково – з наступного місяця жінки Саудівської Аравії зможуть керувати автомобілями і для цього їм не знадобиться дозвіл чоловіків, пише Lenta.ru.

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Арабська принцеса потрапила на обкладинку Vogue / 4 фотографии

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Боротьба жінок країни за право керувати автомобілями тривала майже 30 років.

Нагадаємо, опубліковано перші весільні портрети принца Гаррі і Меган Маркл.

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