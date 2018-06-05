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Українська дівчина Бонда знялася у “голому” топі

Актриса Ольга Куриленко порадувала мережу пікантним знімком.

Відома актриса і модель українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, знялася у пікантній фотосесії.

Куриленко з’явилася у прозорому топі, де-не-де прикрашеному трояндами. Таке вбрання однозначно залишає шанувальникам простір для фантазії.

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Нагадаємо, Куриленко на Паризькому тижні моди сяяла в сукні з вирізом на грудях.

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