Модель Ірина Шейк шокувала своїх шанувальників новою стрижкою.

32-річна модель відстригла довге волосся, яке було незмінною складовою її образу.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала фотографію у новому образі.

На численних знімках модель зображена з глибоким декольте.

Шанувальники розкритикували Шейк за таку радикальну зміну образу і порекомендували звільнити стиліста.



Ви не Іра: оголена Шейк здивувала новим іміджем / 2 фотографии

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“Ірино, не лякай більше нас. Хочеться сказати:” Чоловіче, ви хто?”, “Справа ваша, звичайно, але НІ. Ви не Іра, де вона?”, “Це провал…”, – пишуть користувачі , яким новий образ Шейк зовсім не припав до душі.

До слова, раніше Шейк приміряла спокусливий образ жінки-ковбоя.