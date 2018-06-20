Модель Ірина Шейк шокувала своїх шанувальників новою стрижкою.
32-річна модель відстригла довге волосся, яке було незмінною складовою її образу.
На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала фотографію у новому образі.
На численних знімках модель зображена з глибоким декольте.
Шанувальники розкритикували Шейк за таку радикальну зміну образу і порекомендували звільнити стиліста.
Ви не Іра: оголена Шейк здивувала новим іміджем / 2 фотографии
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“Ірино, не лякай більше нас. Хочеться сказати:” Чоловіче, ви хто?”, “Справа ваша, звичайно, але НІ. Ви не Іра, де вона?”, “Це провал…”, – пишуть користувачі , яким новий образ Шейк зовсім не припав до душі.
До слова, раніше Шейк приміряла спокусливий образ жінки-ковбоя.
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