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“Наростила” вії: у Таїланді косметолог склеїла дівчині очі суперклеєм

Косметолог з Таїланду склеїла клієнтці штучні вії суперклеєм, через що дівчина три дні страждала на болі.

Беньяпа Супап страждала на болі протягом трьох днів після того, як в салоні на Пхукеті на ній використали супер-клей для закріплення вій.

Про це пише видання Metro.

Не варто клеїти штучні вії суперклеєм. Це може здатися очевидним, але косметолог з Таїланду про це, мабуть, не знала.

35-річна дівчина сподівалась отримати “супермодельні” вії, коли прийшла до салону Infinity в Пхукеті, Таїланд. Але через кілька хвилин після процедури у неї опухли очі, а коли вона моргнула, її нижні повіки зклеїлися з верхніми.

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Після інциденту дівчина звернулася до ще одного косметолога, який видалив супер-клей, описавши все це як”найгірший випадок зловживання службовим становищем”, який вона коли-небудь бачила.

До слова, Факти ICTV зібрали жахливі наслідки пластики і філерів.

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