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Не з Купером: Шейк зняли топлес з чоловіком

Ірина Шейк знялася топлес для глянцю разом з іспанським манекенником Джоном Кортахереною.

Російська супермодель Ірина Шейк знялася топлес для глянцю, ще й не сама. Партнером красуні став зовсім не її бойфренд, актор Бредлі Купер, а вродливий іспанський манекенник Джон Кортахерена.

Поділившись фото в своєму Instagram, Іра назвала Джона “своїм справжнім другом”.

Шейк і Кортахерена позували для глянцю. Фото: Instagram

А ще вона поміркувала про те, кого в своєму житті може назвати “іконою”.

– Мої ікони – це, безперечно, моя мама і моя бабуся. Я виросла в родині жінок і засвоїла, що жінка здатна здійснити все, чого хоче. Жінки сильні, і моя ікона зараз – це сильна жінка, котра здатна себе контролювати, жити сильно і незалежно, любити своє тіло. Моя справжня ікона – це звичайна жінка – не модель, не актриса – що в змозі контролювати себе і давати раду своєму життю, – сказала Шейк.

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До слова, раніше Шейк приміряла спокусливий образ жінки-ковбоя.

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