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Каньє Вест випустив новий альбом Ye

Репер Каньє Вест випустив свій довгоочікуваний восьмий альбом Ye.

Американський репер Каньє Вест випустив восьмий студійний альбом, який отримав назву Ye.

Альбом, до якого увійшли 7 композицій, можна послухати на Apple Music.

Тривалість пластинки склала 23 хвилини.

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Вест влаштував прем’єру нового альбому в ущелині у штаті Вайомінг, куди він привіз журналістів, музикантів і зірок.

Нагадаємо, Вест зізнався у залежності від наркотиків.

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