Квитки на Atlas Weekend 2018: де і за скільки купити

Фестиваль Atlas Weekend 2018 продовжує продаж одноденних квитків за акційною ціною.

До 13 червня квитки можна придбати за акційною ціною – в середу буде оголошено ще одного хедлайнера і через це підвищиться вартість.

Квиток на 4 липня до подорожчання обійдеться у 850 грн, а на інші дні (5-8 липня) – 750 грн кожен.

Вартість абонементу на всі дні фестивалю на сьогодні становить 1950 грн.

Читайте: Atlas Weekend в Києві: квитки, програма і безкоштовний вхід

Квитки за акційною ціною можна купити, заповнивши спеціальну форму.

На сайті фестивалю квитки коштують вже дорожче – 4 липня – 900 грн, з 5-8 липня – 800 грн, абонемент – 2100 грн.

Atlas Weekend 2018 триватиме 6 днів – з 3-8 липня. Вхід у перший день фестивалю безкоштовний.

Нагадаємо, культова британська група The Chemical Brothers стане хедлайнером фестивалю 7 липня.