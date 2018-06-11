Квитки на Atlas Weekend 2018: де і за скільки купити

Фестиваль Atlas Weekend 2018 продовжує продаж одноденних квитків за акційною ціною.
До 13 червня квитки можна придбати за акційною ціною – в середу буде оголошено ще одного хедлайнера і через це підвищиться вартість.
Квиток на 4 липня до подорожчання обійдеться у 850 грн, а на інші дні (5-8 липня) – 750 грн кожен.
Вартість абонементу на всі дні фестивалю на сьогодні становить 1950 грн.
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Квитки за акційною ціною можна купити, заповнивши спеціальну форму.
На сайті фестивалю квитки коштують вже дорожче – 4 липня – 900 грн, з 5-8 липня – 800 грн, абонемент – 2100 грн.
Atlas Weekend 2018 триватиме 6 днів – з 3-8 липня. Вхід у перший день фестивалю безкоштовний.
Нагадаємо, культова британська група The Chemical Brothers стане хедлайнером фестивалю 7 липня.