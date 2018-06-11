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Паніка на концерті Емінема: глядачів злякали звуки пострілів

Фанатів Емінема злякали реалістичні ефекти під час концерту.

Звукові ефекти під час виступу репера Емінема спровокували паніку серед глядачів фестивалю Bonnaroo, повідомляє Page Six.

У треку Kill You використовується звук, що імітує постріли. Почувши стрілянину, частина людей побігла до виходу, інші почали шукати укриття.

Пізніше деякі глядачі висловили невдоволення настільки реалістичними ефектами.

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Нагадаємо, Емінем презентував новий кліп на трек Framed зі свого останнього альбому Revival.

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