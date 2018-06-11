Помер гітарист Денні Кіруен з Fleetwood Mac

Помер колишній гітарист легендарної британо-американської групи Fleetwood Mac Денні Кіруен. Йому було 68 років.
Про це пише The Guardian.
Причина смерті Кіруена не розкривається.
Відомо, що після 1970 року він став безпритульним.
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З колективом Fleetwood Mac Денні Кіруен почав виступати в 1968 році, через рік після заснування. Тоді йому було 18 років.
Через деякий час він пристрастився до алкоголю і був вигнаний з групи, зайнявшись після сольною кар’єрою.
В інтерв’ю The Independent у 1993 році він заявив, що у нього не було притулку з тих пір, як він почав гастролювати з Fleetwood Mac.
До слова, 22 травня помер відомий київський археолог, вчений в галузі історії та археології Київської Русі та пізньосередньовічної України Гліб Івакін.