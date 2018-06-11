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Помер гітарист Денні Кіруен з Fleetwood Mac

Помер колишній гітарист легендарної британо-американської групи Fleetwood Mac Денні Кіруен. Йому було 68 років.

Дэнни Кируэн из Fleetwood Mac

Про це пише The Guardian.

Причина смерті Кіруена не розкривається.

Відомо, що після 1970 року він став безпритульним.

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З колективом Fleetwood Mac Денні Кіруен почав виступати в 1968 році, через рік після заснування. Тоді йому було 18 років.

Через деякий час він пристрастився до алкоголю і був вигнаний з групи, зайнявшись після сольною кар’єрою.

В інтерв’ю The Independent у 1993 році він заявив, що у нього не було притулку з тих пір, як він почав гастролювати з Fleetwood Mac.

До слова, 22 травня помер відомий київський археолог, вчений в галузі історії та археології Київської Русі та пізньосередньовічної України Гліб Івакін.

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