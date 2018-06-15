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Концерт Imagine Dragons у Києві: хто виступить на розігріві

Британська інді-рок-група The Vaccines виступить перед концертом Imagine Dragons 31 серпня на НСК Олімпійський.

Британская инди-рок-группа The Vaccines выступит перед концертом Imagine Dragons 31 августа на НСК Олимпийский.

The Vaccines не в новинку грати на одній сцені з рок-зірками першої величини – на їх рахунку спільні виступи з Arctic Monkeys, The Rolling Stones, Muse і Red Hot Chili Peppers. З останніми The Vaccines приїжджали на фестиваль у Києві у 2012 році.

Група випустила свій дебютний альбом у 2011 році. Він називався What Did You Expect from the Vaccines?. З ним вони зайняли 4 місце в чарті найкращих альбомів року у Великій Британії. Також вони увійшли у трійку найкращих в чарті BBC Sound of 2011. Групу не раз номінували на BRIT Awards.

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У 2018 рокери записали нову платівку Combat Sports, з якою і приїдуть до Києва.

До речі, в березні Imagine Dragons презентували кліп на пісню Next To Me. Режисером 12-хвилинного відео став голлівудський режисер Марк Пеллінгтон.

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