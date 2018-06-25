BeLive 2018: у Києві пройшов перший літній фестиваль

З 21 по 24 червня у Києві пройшов фестиваль BeLive 2018 на НСК Олімпійський. За 4 дні тут виступили дійсно легендарні артисти: Jamiroquai, Everything Everything, Hurts, HONNE і Parov Stelar band.

Хоч 2-й і 3-й день були дощовими це зовсім не завадило артистам і відвідувачам відчути всю атмосферу події.

Всі хедлайнери відзначили високий рівень організації фестивалю та висловили бажання повернутися. Jamiroquai і Hurts зробили щасливі пости в Іnstagram, подякувавши київську публіку за енергетику.

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– Красивий Київ! Сьогодні ввечері ми будемо хедлайнерами. BeLive на Олімпійському стадіоні. Це буде грандіозно! – обіцяли Hurts і повністю підтвердили свої слова 22-го червня на Main Stage.

– BeLive festival дякую за чудовий вечір! – говорить Джей Кей зі сцени, дублюючи в Instagram.

Фестиваль відвідало багато зірок українського шоу-бізнесу. Серед відвідувачів були помічені Джамала, Наталя Могилевська, Євген Синельников, Коля Серьга, Микола Матросов та інші.

– Я фанат фестивалів, це помітно по моєму Instagram і Facebook. Дуже рада, що в Києві з’явився BeLive. Дякуємо за відмінних артистів, особливо за Jamiroquai, я його просто обожнюю. Ще я дуже чекала HONNE. Ми з ними давні інтернет-приятелі. Років 5 тому, коли у них було лише 100 підписників, я їх помітила і ми почали листуватися та обмінюватися музикою. Навіть думали записати спільну пісню. Було неймовірно приємно побачити їх на головній сцені, – поділилася відчуттями від фестивалю Джамала.

По-третє, соцмережі BeLive розриває від коментарів і подяки за гарну велику сцену і якісний звук. Така за масштабами сцена вперше встановлена на Олімпійському. Її довжина склала 60 метрів, вся поверхня покрита екранами, що дає можливість дивитися концерт комфортно з будь-якої точки локації. А звук встановлений з повторювачами, що дозволяє прибрати відлуння і дати ту чіткість, яку було чутно.

Крім музики гостям найбільше сподобалася зона стендапу, яка отримала повну завантаження всі дні, дитяча і звичайно ж вулична їжа.

Найпопулярнішим днем стало 24 червня, на День молоді.

Вхід у цей день коштував всього 100 грн, а гроші з продажу пішли до фонду Таблеточки на лікування дітей. Гості слухали 3-х хедлайнерів: Constantine, Mozgi і Время і Стекло.

– Нам настільки сподобалося радувати людей, ми отримали просто колосальну кількість позитивних коментарів. Тому у нас практично немає вибору – плануємо наступний рік і починаємо над ним роботу вже з понеділка, – діляться організатори фестивалю Роман Тугашев і Влад Полонський.

Раніше ми писали про виступ на фестивалі Jamiroquai. Вони стали хедлайнерами першого дня BeLive 2018 і представили свій новий альбом Automaton, який вийшов у 2017 році.