Олег Винник стане хедлайнером Atlas Weekend 2018

Український співак Олег Винник виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend 2018 3 липня. Вхід у цей день буде безкоштовним.

Про це повідомили організатори фестивалю на офіційній сторінці у Facebook.

– Рекомендуємо квітковим магазинам поблизу ВДНГ запастися квітами, адже один з хедлайнерів Atlas Weekend 2018 — Олег Винник з ексклюзивною рок-програмою! – йдеться в повідомленні.

Читайте: Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

Співак виконає програму, що складається переважно з рок-балад та найпопулярніших хітів.

3 липня на головній сцені фестивалю будуть виступати українські артисти, а вхід буде вільним.

Нагадаємо, найбільший в Україні музичний фестиваль Atlas Weekend 2018 пройде в Києві на ВДНГ з 3 по 8 липня. Якщо ви поки не знаєте кого слухати, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото: Facebook/Olegg.Vynnyk.