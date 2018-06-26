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Atlas Weekend 2018: Звери відмовилися виступати на фестивалі

Російська група Звери відмовилася від виступу на фестивалі Atlas Weekend у Києві через непорозуміння з організаторами.

звери не выступят на атласе

Про це повідомляється в Instagram групи.

– Увага, Київ! На жаль група Звери не приїде на фестиваль Atlas Weekend. Скасовувати наш концерт було важко, але необхідно, – йдеться в повідомленні.

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За словами музикантів, причиною скасування виступу став “непрофесійний підхід приймаючої сторони”.

Нагадаємо, культова британська група The Chemical Brothers стане хедлайнером фестивалю 7 липня.

Фото: dorognoe.ru.

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