Atlas Weekend 2018: онлайн-трансляція фестивалю

3 липня в Києві відбулося відкриття наймасштабнішого фестивалю східної Європи Atlas Weekend 2018. Перший день музичного свята традиційно буде безкоштовним.

За тиждень до початку фестивалю стало відомо, що хедлайнером першого дня стане Олег Винник. Його виступ заплановано на 23.00-23.40.

Також сьогодні виступить Монатік, Настя Каменських, ВВ, СКАЙ, Her та інші.

Читайте: Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

У Києві стартував Atlas Weekend 2018. Чи збираєтесь відвідати фестиваль? В жодному разі 52%, 11 votes 11 votes 52% 52%

Відвідаю виступи в один із днів 33%, 7 votes 7 votes 33% 33%

Так, придбали квитки на увесь вікенд 14%, 3 votes 3 votes 14% 14%

Краще сходжу у нічний клуб 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 21 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Для тих, хто не може потрапити на фестиваль, але дуже хоче, організатори підготували онлайн-трансляцію.



До речі, якщо ви поки не знаєте кого слухати на фестивалі, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.