Розклад на 3 липня Atlas Weekend 2018

3 липня у Києві стартував найбільший фестиваль східної Європи Atlas Weekend 2018.
Сьогодні на Atlas Weekend 2018 пройде День української музики. На сценах фестивалю виступатимуть ВВ, Настя Каменських, Монатік, Олег Винник і ще дуже багато виконавців.
Читайте: Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю
Вхід на фестиваль безкоштовний, а метро працюватиме на годину довше.
У Києві стартував Atlas Weekend 2018. Чи збираєтесь відвідати фестиваль?
Для тих, хто ніяк не може знайти повний розклад виступів 3 липня, Факти ICTV публікують у зручному форматі.
До речі, якщо ви поки не знаєте кого слухати на фестивалі, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.
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