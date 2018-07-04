Розклад на 4 липня Atlas Weekend 2018

4 липня у Києві пройде другий день найбільшого фестивалю східної Європи Atlas Weekend 2018.
Сьогодні на Atlas Weekend 2018 виступлять Skillet, 5’nizza, Lost Frequencies, Друга Ріка, Скрябін та інші.
Хедлайнером другого дня фестивалю стане діджей Мартін Гаррікс.
Читайте: Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю
Також сьогодні повинен був виступити Tom Odell, але вчора він скасував свій виступ і переніс його на наступний рік.
У Києві стартував Atlas Weekend 2018. Чи збираєтесь відвідати фестиваль?
Для тих, хто ніяк не може знайти повний розклад виступів 4 липня, Факти ICTV публікують у зручному форматі.
До речі, якщо ви поки не знаєте кого слухати на фестивалі, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.
Фото: Ілля Липчак.
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