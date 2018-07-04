Винник запалив на Atlas Weekend 2018: як пройшов перший день фестивалю

Вчора, 3 липня, на ВДНГ стартував найбільший фестиваль в Україні Atlas Weekend 2018.

Відкриття фестивалю ознаменувалося вже традиційним Днем української музики. Вхід на захід був безкоштовним, тому всі бажаючі могли насолодитися своїми улюбленими виконавцями сповна.

В цей день на головній сцені фестивалю виступили Alekseev, MONATIK, ВВ, Настя Каменських, Олег Винник.

У Києві стартував Atlas Weekend 2018. Чи збираєтесь відвідати фестиваль? Так, придбали квитки на увесь вікенд

В жодному разі

Відвідаю виступи в один із днів

Краще сходжу у нічний клуб Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ті, хто не зміг потрапити на фестиваль могли подивитися онлайн-трансляцію фестивалю.

У розкладі відбулися зміни і програма зрушилася на 30-40 хвилин, що викликало обурення відвідувачів фестивалю.

Також під час заходу меломани, які купили квитки на 4 липня, дізналися, що хедлайнер Tom Odell скасував свій виступ і переніс його на наступний рік.

Але всі негативні емоції пройшли, коли на сцені з’явився Alekseev, а потім MONATIK, який, як завжди, “закружив” публіку своїми танцями, а потім всі хором заспівали з Олегом Скрипкою про Весну.

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Хедлайнером першого дня фестивалю став секс-символ українського шоу-бізнесу Олег Винник. Співак презентував рок-програму Ти в курсі, не забувши про свої безсмертні хіти.

Незважаючи на безліч іронічних коментарів у соцмережах з приводу участі співака у фестивалі, саме його виступ став топовим на Atlas Weekend. Послухати Винника прийшли тисячі шанувальників. Натовп танцював і хором співав Вовчицю, Ніно, Возьми меня в свой плен та інші пісні.

Після того, як співак пішов зі сцени, всі почали неспішно повертатися йти, так як метро продовжило свою роботу на 1 годину. Але навіть стоячи на платформі, пісні Винника “не відпускали” фанатів. У Facebook з’явилося відео, як люди в метро співають Ніно.































Винник запалив на Atlas Weekend 2018: як пройшов перший день фестивалю / 16 фотографий

Яка кількість людей прийшла на Винника поки невідомо, але у соцмережах говорять, що це абсолютний рекорд Atlas Weekend. Сам співак зізнався, що на його сольний концерт максимум приходило 20 тисяч осіб.

Шанувальники в захваті від такого відкриття фестивалю і в соцмережах діляться своїми відео.

До речі, якщо ви поки не знаєте кого слухати в інші дні фестивалю, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото, Відео: Iegor Shumikhin, Ілля Липчак, Atlas Weekend.