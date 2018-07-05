Діджейський Atlas Weekend 2018: як пройшов другий день фестивалю

Вчора, 4 липня, на ВДНГ пройшов другий день музичного фестивалю Atlas Weekend 2018.
На фестивалі, порівняно з першим днем, було не так багато людей, так як вчора був перший день входу на територію Atlas Weekend за квитками. 3 липня захід відвідали 154 тисячі осіб і це стало абсолютним рекордом фестивалю.
В цей день на головній сцені виступили Selecta, Sender, Da Candy, Lost Frequencies, Don Diablo та Martin Garrix.
У Києві стартував Atlas Weekend 2018. Чи збираєтесь відвідати фестиваль?
- Відвідаю виступи в один із днів 36%, 44 votes44 votes 36%36%
- В жодному разі 35%, 42 votes42 votes 35%35%
- Так, придбали квитки на увесь вікенд 25%, 30 votes30 votes 25%25%
- Краще сходжу у нічний клуб 4%, 5 votes5 votes 4%4%
Як і в перший день, таймінг виступів на West Stage і North Stage був зміщений на 30-35 хвилин.
Один з головних хедлайнерів 4 липня Tom Odell напередодні скасував свій виступ, чим засмутив багатьох фестивальників, які купували одноденний квиток, щоб відвідати саме його лайв.
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Публіка тепло зустріла бельгійського діджея Lost Frequencies. У соцмережах багато хто називає його виступ найсильнішим на головній сцені вчорашнього дня.
Фото: Lost Frequencies/Atlas Weekend 2018.
Після на Main Stage вийшов нідерландський діджей Don Diablo. Він приготував для публіки барвисте і яскраве шоу, яке зачарувало шанувальників. Натовп не встигав танцювати під улюблені хіти і знімати дійство на сцені на смартфони, щоб зафіксувати момент.
Фото: Don Diablo/Atlas Weekend 2018.
Наприкінці діджейського дня фестивалю виступив 22-річний Martin Garrix. Музиканта називають діджеєм №1 у світі і не даремно. Йому вдалося змусити шанувальників без зупинки танцювати під свої хіти, враховуючи, що останні 3 години меломани відривалися під Lost Frequencies і Don Diablo.
Фото: Martin Garrix/Atlas Weekend 2018.
Також варто зауважити, що на West Stage в цей час виступала всіма улюблена група 5’nizza. Люди розривалися між хедлайнерами і відзначили, що такий таймінг несправедливий.
Фото: 5’nizza/Atlas Weekend 2018.
Шанувальники залишилися задоволені найтанцювальнішим днем фестивалю і діляться в Instagram своїми відео.
До речі, якщо ви поки не знаєте кого слухати в інші дні фестивалю, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.
Фото: Instagram.