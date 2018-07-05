Розклад на 5 липня Atlas Weekend 2018

5 липня в Києві пройде третій день музичного фестивалю Atlas Weekend 2018.

Сьогодні на Atlas Weekend 2018 виступлять Atomic Simao Kadnay, Pianoboy, WhoMadeWho та інші.

Читайте: Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

Хедлайнером третього дня фестивалю стане LP. За останній рік співачка вже двічі відвідувала столицю – в червні і грудні минулого року. Обидва концерти викликали аншлаг і sold out.

У Києві стартував Atlas Weekend 2018. Чи збираєтесь відвідати фестиваль? Відвідаю виступи в один із днів 36%, 47 votes 47 votes 36% 36%

В жодному разі 35%, 45 votes 45 votes 35% 35%

Так, придбали квитки на увесь вікенд 25%, 32 votes 32 votes 25% 25%

Краще сходжу у нічний клуб 4%, 5 votes 5 votes 4% 4% Всього голосів: 129 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Для тих, хто ніяк не може знайти повний розклад виступів 5 липня, Факти ICTV публікують у зручному форматі.



До речі, якщо ви поки не знаєте кого слухати на фестивалі, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото: Ілля Липчак.