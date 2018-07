Майже як Винник: LP зібрала аншлаг на Atlas Weekend 2018

Вчора 5 липня на ВДНГ пройшов третій день музичного фестивалю Atlas Weekend 2018.

В цей день на головній сцені фестивалю виступили Atomic Simao Kadnay і Pianoboy.

На третій день Atlas Weekend розклад нарешті владнали, і всі могли послухати улюблених виконавців без болісних затримок.

Також вчора стало відомо, що група Кровосток скасувала свій виступ в суботу через перелом ноги у вокаліста. Музиканти пообіцяли, як і Tom Odell, взяти участь у фестивалі наступного року.

У Києві стартував Atlas Weekend 2018. Чи збираєтесь відвідати фестиваль? Так, придбали квитки на увесь вікенд

В жодному разі

Відвідаю виступи в один із днів

Краще сходжу у нічний клуб Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

О 17.00 на сцену вийшли Atomic Simao. Як завжди вони зуміли загіпнотизувати публіку своєю музикою. Крім інді-року, група грає психоделічний рок і ейсід джаз, що є нечастим явищем в українській музиці.

Читайте: Винник запалив на Atlas Weekend 2018: як пройшов перший день фестивалю Діджейський Atlas Weekend 2018: як пройшов другий день фестивалю Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

Хедлайнером 5 липня стала улюблена всіма Лаура Перголіцці, більш відома як LP. Співачка двічі приїжджала до Києва у минулому році і вже тоді стало зрозуміло, що клуб і навіть НСК Олімпійський для неї замалі. На обох концертах був sold oud.

Тепер всі шанувальники LP зручно вмістилися на відкритому майданчику найбільшої сцени Atlas Weekend.

Співачка вже давно зачарувала українську публіку, тому несподіванок тут бути не могло. Натовп танцював і хором підспівував всі пісні. LP виконала хіти – Someday, Other People і, звичайно, Lost on you.

Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend) 5 Июл 2018 в 4:17 PDT

Варто відзначити, що виступ LP співпав з виступом датської групи WhoMadeWho. Хлопці представили новий альбом Through The Walls. І хоча конкурувати з Перголіцці марно, у WhoMadeWho достатньо відданих фанатів, які танцювали до останнього і наполегливо викликали музикантів на біс. Виступ групи вийшов танцювальним і одночасно душевним.

















Майже як Винник: LP зібрала аншлаг на Atlas Weekend 2018 / 9 фотографий

Фестивальники в захваті від екватора фестивалю і нової зустрічі з улюбленою LP. Багато шанувальників зазначили, що якщо LP вирішить приїхати знову, то квитки будуть розпродані, як і в попередні рази.

До речі, якщо ви поки не знаєте кого слухати в інші дні фестивалю, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото, відео: Instagram, Facebook.