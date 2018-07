UPark Festival 2018: 5 причин піти на фестиваль

UPark Festival повертається до Києва вже цього місяця. 25 і 26 липня стадіон Динамо імені Лобановського перетвориться на головну музичну арену країни.

За два дні тут виступлять найкращі музиканти Британії, Швеції, Ісландії та України. Причин для того, щоб відвідати цей музичний луна-парк може бути мільйон.

Факти ICTV спрообували відібрати 5 головних причин.

Причина №1: сходити на фестиваль європейського рівня у Києві

З моменту свого першого анонсу українські користувачі Facebook охрестили UPark – фестивалем європейського рівня. І тут навряд чи доречно сперечатися, так як жоден захід у Києві за роки незалежності не збирав стільки музичних зірок. Тут виступлять і Kaleo, і Tove Lo, і самі Massive Attack з Gorillaz. Всі вони ніби щойно зійшли з афіш американських та європейських фестивалів, а їх хіти прямо зараз в топах Billboard.

Локація – прямо в центрі міста, а ціна за два дні фестивалю така ж, як за квиток на один сольний концерт Gorillaz. Київ – новий Берлін? Згодні. І фестивалі у нас на рівні.

Причина №2: влаштувати собі вечірку посеред тижня

Фото: geardiary/Instagram

Кажуть, середа – це маленька п’ятниця. Але коли у цей день тижня до Києва приїжджає поп-діва Tove Lo, середу вже можна офіційно обводити червоним маркером. Три роки тому вона підірвала інтернет треком Habits, а вже незабаром вирушила в тур з Katy Perry. Зараз на її рахунку з десяток хітів, номінація на Grammy та гарячі позиції в чартах. Але головне – вона, як ніхто інший, може розгойдати стадіон в лічені секунди.

Причина №3: провести найромантичніший вечір року

Фото: ania_shrimpton/Instagram

Музика Massive Attack входить мало не в усі збірки романтичної музики – від плейлистів Spotify до топів на Reddit. Додайте сюди новий альбом Bonobo – Migration – і отримаєте саундтрек, якщо не до романтичного фільму з хепі-ендом, то хоча б музику для найтеплішого вечора 2018-го.

Причина №4: почути наживо нові треки ONUKA задовго до зимового концерту у Києві

Фото: onukaofficial/Instagram

І хоча київська презентація нового альбому групи запланована тільки на грудень, виступ групи на UPark стане своєрідним її тизером. Тут ONUKA зіграє вперше перед київською аудиторією фрагменти альбому MOZAЇKА. А таким трекам, як GOLOS або ANIMAL стадіон повинен дуже навіть підійти.

Причина №5: почути новий альбом Gorillaz і ту саму Feel Good

Фото: denholmhewlett/Instagram

Для того, щоб остаточно розвінчати міф про те, що Gorillaz бувають тільки в мультиках, Деймон Албарн везе на київський концерт більше 40 музикантів. А крім цього шоу класу А, з яким команда гастролює тільки на найбільших фестивалях Європи. Все це – тільки для того, щоб представити Києву свою нову платівку The Now Now і зіграти найкращі треки зі своєї дискографії. Саме шоу триватиме понад півтори години, а в сетлисті групи, здається, є все, за що їх любить світ – від Feel Good Inc до Saturnz Barz.

