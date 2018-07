UPark Festival 2018: розклад фестивалю

UPark Festival 2018 пройде у Києві на стадіоні імені Лобановського 25 і 26 липня. За 2 дні на його сценах виступлять 8 всесвітньо відомих артистів.

Хедлайнерами першого дня — 25 липня — стануть Gorillaz, які об’єднують у своєму шоу віртуальний світ і реальних артистів в неймовірних інсталяціях, з використанням фантастичних світло-візуальних технологій.

Хедлайнери другого дня — 26 липня — Massive Attack — культові британські музиканти, засновники жанру тріп-хоп. Учасники групи постійно співпрацюють з іншими популярними музикантами як співавтори, продюсери і автори реміксів окремих композицій. Massive Attack автори спільних композицій з Tricky (Blue Lines), Мадонною (I Want You), Девідом Боуі (Natureboy), Шинейд О’Коннор (100th Window), Björk (New World), Young Fathers (Take It There). Останні також виступлять на UPark Festival 2018.

Для тих, хто ніяк не може знайти повний розклад виступів, Факти ICTV публікують у зручному форматі.

