Гіпноз від Massive Attack і чари Bonobo: у Києві пройшов UPark Festival

26 липня у Києві пройшов другий день музичного фестивалю UPark Festival.
Погода другого дня порадувала меломанів більше, ніж 25 липня. Київ обійшовся без злив, і танці не обтяжувались поліетиленовими дощовиками.
Першою на сцені з’явилася ONUKA, яка показала клас з духовими інструментами і виконала соло на сопілці.
Після вийшла шотландська група Young Fathers. Музиканти представили новий альбом – Cocoa Sugar.
До речі, Young Fathers не вперше грають у Києві. Вони вже приїжджали до української столиці у 2015 році.
Британець Bonobo зачарував публіку своїм легким звучанням. Після відіграного сету, вірні шанувальники не припиняли аплодувати, поки співак не здався і не вийшов на біс.
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О 22.00 настав час самого найочікуванішого моменту фестивалю – виступ культових Massive Attack. Група не підвела прихильників. У випадку з Bonobo багато хто почав скаржитися на поганий звук на фестивалі, але на Massive Attack все було ідеально – і звук, і шоу.
Музиканти постійно говорили своїм фанатам “дякую”, а на сцені в якості відеоряду були актуальні новини українською мовою.
Півтори години виступу пролетіли, як 10 хвилин, що доводить воістину гіпнотичну дію перформансу Massive Attack.
Фестиваль з такого рівня музикантами не могли пропустити і українські зірки – зокрема Джамала і Святослав Вакарчук.
Лідер Океану Ельзи навіть похвалився у Facebook можливістю поспілкуватися з Massive Attack за лаштунками.
– Один з кращих концертів за все моє життя! – написав він.
Нагадаємо, в рамках UPark Festival виступила група Gorillaz. За версією американського видання Wired, входить в топ найбільш високотехнологічних концертів сучасності. Для того, щоб об’єднати віртуальних героїв і реальних музикантів, група привезла в Київ тонни додаткового сценічного світла.
Фото: Facebook.