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Мільйон переглядів за добу! Британський гурт зняв кліп у Києві

Рок-гурт Bring Me The Horizon з Великої Британії зняв кліп у Києві на пісню Mantra.

Новий музичний хіт увійде до майбутнього альбому amo.

Про це повідомляють на The Village Україна.

У новому відеоролику Bring Me The Horizon можна побачити кадри з київського Жовтневого палацу і знімального павільйону, а одну з головних ролей виконала українська актриса Вікторія Варлей. Дівчина раніше брала участь у зйомках кліпу Wings іншого британського гурту Hurts.

Новий відеокліп став першим за останні 2 роки і був опублікований вчора, 24 серпня. Всього за добу після публікації його переглянуло понад мільйон YouTube-користувачів. Реліз нового музичного альбому гурту очікується 11 січня 2019 року.

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До речі, раніше популярний британський співак Калум Скотт зняв у Києві кліп на пісню під назвою You Are The Reason. Він за добу зібрав один мільйон переглядів.

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