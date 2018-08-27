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MELOVIN випустив новий трек That’s Your Role

Український співак і учасник Євробачення-2018 MELOVIN випустив пісню That’s Your Role.

Трек з’явився на YouTube.

Про нову пісню MELOVIN нічого не повідомляв, лише підписав її world premiere (світова прем’єра).

Читайте: Євробачення 2018: MELOVIN прокоментував оцінки журі

Трек записаний англійською мовою і вийшов дуже танцювальним.

Нагадаємо, у фіналі Євробачення 2018 представник України MELOVIN набрав 130 балів і посів 17-те місце.

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