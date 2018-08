Найкращий кліп 2018 за версією MTV Video Music Awards знімався у Києві

Найкращий танцювальний кліп 2018 року діджея Avicii і співачки Рити Ори на пісню Lonely Together знімали у Києві.

Про це повідомляє Art Ukraine News.

– У ніч з 20 на 21 серпня в Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження престижної премії MTV Video Music Awards. Найкращим танцювальним кліпом 2018 року стало відео діджея Avicii і співачки Рити Ори на пісню Lonely Together, зйомки якого проходили у Києві, – наголошується в повідомленні.

Кліп знімали в українській столиці у 2017 році. Над зйомками працювала студія Kiev Postproduction.

У ролику показаний Рибальський міст, Ботанічний сад імені Гришка та парк Перемога.

Крім того, героями відео стали український музикант Артем Угодніков з проектів Alloise та Dvoe і його дружина Аліна.



До речі, раніше популярний британський співак Калум Скотт зняв у Києві кліп на пісню під назвою You Are The Reason. Він за добу зібрав один мільйон переглядів.