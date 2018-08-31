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Лірик-відео Макса Барських на пісню Вспоминать

Український співак Макс Барських представив лірик-відео на свій сингл Вспоминать.

У відео тисячі особистих історій слухачів об’єднані в один осінній спогад про кохання.

Вспоминать – перший сингл з майбутнього альбому музиканта 7. Він присвячений семи почуттям, які його автор випробував за два роки, що минули з моменту релізу мультиплатинового альбому Туманы.

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– Спогади – це найчастіше фрагменти найкращого, які залишаються після відносин. Я пам’ятаю тільки хороше і залишаю собі світлий портрет людини, яку любив. На вас чекає дуже відвертий альбом і він уже у дорозі, – каже Макс Барських.

Дату релізу п’ятого лонгплея музиканта оголосить випускаючий лейбл. А live-презентація альбому 7 відбудеться 29 листопада в київському міжнародному виставковому центрі. Режисером грандіозного шоу виступає Алан Бадоєв.

Нагадаємо, в липні Барських здивував новим образом і засвітив назву майбутнього треку Полураздета.

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